Kamyoneti sollamak isterken... Feci kaza

Kamyoneti sollamak isterken... Feci kaza

Antalya'nın Alanya ilçesinde önündeki kamyoneti sollamak isterken karşı yönden gelen halk otobüsünün altında kalan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü, önündeki kamyoneti sollamak istedi. Bu sırada motosiklet, karşı yönden gelen halk otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde, yanında bulunan Mehmet Dağ (22) ise kaldırıldığı Alanya Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cesetler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çalıntı olduğu öğrenilen motosikletin kaza anı, hem halk otobüsündeki hem de bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #alanya #kaza #ölüm
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