Kamyonetin altında kalınca öldü!

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan liman görevlisi Kemal Erkenci (62) yaşamını yitirdi

Kamyonetin altında kalınca öldü!

Kaza, dün öğlen saatlerinde Avşa Adası Yiğitler Mahallesi Balıkçı Limanı'nda meydana geldi. Abdullah P.'nin kullandığı 34 EE 6740 plakalı mermer yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada liman görevlisi Kemal Erkenci'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan Kemal Erkenci, kaza yerinde can verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü Apdullah P.'yi gözaltına aldı. Erkenci'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma davam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #avşa kaza #ölüm
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