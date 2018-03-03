Kamyonetten çıkan şey şoke etti!

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada yavru aslan ve köpek ile çok sayıda çeşitli türlerde papağan, keçi ve muhabbet kuşu ele geçirildi

Kamyonetten çıkan şey şoke etti!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde yol kontrolü sırasında Sultanköy yakınlarında şüphe üzerine M.K. yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada 1 yavru aslan, 1 cins yavru köpek, 2 kar baykuşu, 123 cennet papağanı, 150 sultan papağanı, 6 amazon cinsi papağan, 120 muhabbet kuşu, 42 güvercin ve 24 asya minyatür keçi yakalandı.

Yurt dışından getirildiği belirlenen hayvanlara el konulurken, gözaltına alınan sürücü M.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #aslan #aslan yavrusu
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