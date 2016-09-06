Haber Kaynağı: DHA

Kaza bugün saat 09.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolun 5'inci kilometresindeki Çukurkuyu Beldesi yol kavşağında meydana geldi. Erzincan'ın İliç İlçesi Çobanlı Köyünden kent merkezine gitmekte olan Ali Kolukısa yönetimindeki 34 YA 0928 plakalı hafif ticari araç, Çatalarmut yönüne dönen İrfan Aktepe'nin kullandığı 24 EK 167 plakalı kamyon ile çarpıştıkta sonra takla atarak yolun kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Kazada hafif ticari araçta bulunan İliç'in Çobanlı Köyü muhtarı Erden Doğru'nun anne babası Gülsüm- Bektaş Doğru ile dayısı ve yengesi olan Songül- Ali Kolukısa hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve yaralanan Bülent Derin Mengücek, Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alandı.Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü İrfan Aktepe gözaltına alındı. Olay yerine savcının gelmesi ile birlikte araçtan çıkarılan cesetler Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.