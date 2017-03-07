Kamyonun çarptığı adam öldü

Şanlıurfa’da, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mehmet Emin Kılıç, kendisine çarpan kamyonun altında kalarak öldü

Kaza, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin Kılıç'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü belirlenemeyen 63 K 7901 hafriyat yüklü kamyon çarptı. Kamyonun arka lastikleri altında kalan Kılıç, öldü. Kılıç'ın cesedi ihbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kamyon sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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