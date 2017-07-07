Kan donduran olay: Hamile kadını ve oğlunu kaçırıp...

Sakarya'da kan donduran bir olay yaşandı. Hamile olan Suriyeli kadın kaçırıldı, tecavüz edildi ve daha sonra da 10 aylık oğlu ile başları taşla ezilerek öldürüldü

Kan donduran olay: Hamile kadını ve oğlunu kaçırıp...

Dehşet olay Kaynarca İlçesi'nde meydana geldi. Olay köylülerin ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ve çocuğun cesetlerini görmesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yaptıkları incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu Emani Arrahman ve 10 aylık çocuğu olduğunu belirledi.

Öte yandan hamile kadına tecavüz edildiği ve daha sonra da hem çocuğunun hem de kadının başının taşla ezilerek öldürüldüğü tespit edildi.


İki kişi yakalandı


Güvenlik ekipleri yaptıkları araştırmada B.K. ve C.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan iki isim suçlarını itiraf etti. Alınan bilgiye göre gözaltına alınan iki ismin öldürülen kadının eşi ile aynı iş yerinde çalıştığı ve birkaç gün önce tartıştıkları öğrenildi. İki isim de mesai arkadaşları fabrikada çalışırken, adamın evinin kapısını levye ile açarak karısının ve çocuğunu kaçırdıkları belirtildi.
 

Tecavüz edip öldürdüler


Daha sonra bu iki kişinin 9 aylık hamile olan kadına tecavüz edip başına taşla vurarak öldürdükleri, 10 aylık oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı.
 

Bugün doğuma gidecekti


Öte yandan 9 aylık hamile olan kadının bugün doğum için hastaneye gideceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #cinayet #ölüm
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