Kanada Vizesi Nasıl Alınır

Hangi pasaport türüne sahip olursa olsun (umuma mahsus pasaport, hizmet pasaportu, hususi pasaport ya da diplomatik pasaport) Kanada'ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, seyahat amaçlarına uygun olarak bir Kanada vizesi almak zorundadırlar

Kanada vizesi almak zorundadırlar. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'na bağlı olarak çalışan Kanada Büyükelçiliği ve Kanada Konsolosluğu, Kanada'yı Türkiye Cumhuriyeti'nde temsil ettikleri gibi vize başvurularını da değerlendirmekle yetkili kurumlardır. Ancak bu kurumlar, vize almak isteyen kişilerin başvurularını doğrudan kabul etmemektedirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de oturum izni olan diğer yabancı ülke vatandaşları Kanada vizesi başvurularını yetkilendirilmiş vize başvuru merkezi ya da akredite edilmiş turizm ve seyahat acentaları aracılığı ile yapabilmektedirler.

Kanada Vizesi Almak İçin Neler Gerekli?

Kanada vizesi alabilmeniz için aşağıdaki şartları yerine getirmeniz istenmektedir: • Geçerli bir pasaportunuz olmalıdır. • Sağlıklı olmalısınız. • Kanada seyahatiniz boyunca maddi olarak tüm masraflarınızı karşılayabilecek finansal kaynaklara sahip olduğunuzu kanıtlamalısınız. • Türkiye'de sürekli bir ikamet adresiniz bulunmalı ve seyahatinizin bitiminde Türkiye'ye dönüş yapacağınızı kanıtlayan güçlü iş ve aile bağlarınız bulunmalıdır. • Kanada'da yalnızca belli bir süre için bulunacak olmalısınız. • Seyahatinizin sonunda Kanada'yı terk edeceğinizi taahhüt etmelisiniz. • Kanada'ya giderek iş arama ya da bir işte çalışma amacınız olmamalıdır. • Herhangi bir suç kaydınız bulunmamalıdır. • Kanada Devleti için bir güvenlik riski taşımamalısınız. • Kanada yasalarına uyacağınızı taahhüt etmelisiniz. • Tıbbi muayeneden geçmeniz istenirse, istenen muayeneyi yaptırarak sonuçlarını sunmalısınız.

Kanada Vize İşlemleri

Kanada Konsolosluğu başvurunuzu değerlendirirken öncelikle başvuru formunun doğru, tam ve gerçek bilgilerle doldurup doldurulmadığına bakmaktadır. Daha sonra seyahat amacınıza uygun destekleyici evrakları sunup sunmadığınızı ve seyahatinizin bitiminde Kanada topraklarını terk ederek Türkiye'ye dönmenizi sağlayacak sıkı iş ve ailesel bağlarınızın bulunup bulunmadığını incelemektedir. Başvurunuzun inceleme ve değerlendirilme aşamasında gerek görüldüğü takdirde konsolosluk sizinle iletişime geçebilir ve ek evrak ya da bilgi sunmanız istenebilir. Bu durumda konsolosluğun talepleri en kısa zamanda karşılanmalıdır. Yapılan başvurular Kanada göçmenlik ve vize yasaları ile yönergeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Kanada Vize Başvurusu

Turistik, ticari, akademik, aile – arkadaş ziyareti amaçları ile yapılacak Kanada seyahatleri ya da Kanada üzerinden yapılacak aktarmalar için kişisel durumunuza uygun vize türünü belirlemeniz ve bu vize türüne uygun olan Kanada vizesi başvurusunu yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzu gerçekleştirmeden önce dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de pasaportunuzun geçerlilik süresinin Kanada Konsolosluğu tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekliliğidir. Pasaportunuzun Kanada seyahatinizin sona erdiği tarihten itibaren en az 1 yıl daha geçerli olması gerekmektedir. Kanada vize başvuru formu internet üzerinden online olarak doldurulmaktadır. Bu formu eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra başvuracağınız vize türüne uygun olarak hazırladığınız evraklarınız ile birlikte yetkili vize başvuru merkezine teslim etmeniz gerekmektedir. Bu aşamadan sonra Kanada Konsolosluğu başvurunuzu inceleyecek vizenizi onaylama ya da onaylamama konusunda bir karar verecektir.

Kanada Öğrenci Vizesi

Kanada'da 6 aydan daha uzun bir eğitim almak isteyen öğrenciler Kanada öğrenci vizesi ve eğitim izni başvurusunda bulunmak zorundadırlar. Bu eğitim izni ve öğrenci vizesi ile Kanada'da tanınmış bir eğitim kurumunda eğitim alabilirler. Eğitim izninde alacağınız eğitimin derecesi, uzunluğu ve Kanada'da çalışıp çalışamayacağınız gibi bazı bilgiler yer alır. Kanada'ya vizesiz olarak seyahat edebilecek bir ülkenin vatandaşı değilseniz yalnızca eğitim izniyle Kanada'da eğitim alamazsınız. Aynı zamanda bir öğrenci vizesi da almalısınız. Eğitim izni ve öğrenci vizesi birlikte verilmektedir. Alacağınız eğitim izni ve vize genellikle Kanada'da alacağınız eğitimin uzunluğu kadardır. Eğitim izninizin bitiminden itibaren ek olarak 90 gün daha verilmektedir. Bu 90 günlük sürede Kanada'yı terk etmek için hazırlık yapabilir ya da daha fazla kalmak istiyorsanız vize uzatım başvurusunda bulunabilirsiniz. Hangi pasaport türüne sahip olursa olsun (umuma mahsus pasaport, hizmet pasaportu, hususi pasaport ya da diplomatik pasaport) Kanada'ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, seyahat amaçlarına uygun olarak biralmak zorundadırlar. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'na bağlı olarak çalışan Kanada Büyükelçiliği ve Kanada Konsolosluğu, Kanada'yı Türkiye Cumhuriyeti'nde temsil ettikleri gibi vize başvurularını da değerlendirmekle yetkili kurumlardır. Ancak bu kurumlar, vize almak isteyen kişilerin başvurularını doğrudan kabul etmemektedirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de oturum izni olan diğer yabancı ülke vatandaşlarıbaşvurularını yetkilendirilmiş vize başvuru merkezi ya da akredite edilmiş turizm ve seyahat acentaları aracılığı ile yapabilmektedirler.Kanada vizesi alabilmeniz için aşağıdaki şartları yerine getirmeniz istenmektedir: • Geçerli bir pasaportunuz olmalıdır. • Sağlıklı olmalısınız. • Kanada seyahatiniz boyunca maddi olarak tüm masraflarınızı karşılayabilecek finansal kaynaklara sahip olduğunuzu kanıtlamalısınız. • Türkiye'de sürekli bir ikamet adresiniz bulunmalı ve seyahatinizin bitiminde Türkiye'ye dönüş yapacağınızı kanıtlayan güçlü iş ve aile bağlarınız bulunmalıdır. • Kanada'da yalnızca belli bir süre için bulunacak olmalısınız. • Seyahatinizin sonunda Kanada'yı terk edeceğinizi taahhüt etmelisiniz. • Kanada'ya giderek iş arama ya da bir işte çalışma amacınız olmamalıdır. • Herhangi bir suç kaydınız bulunmamalıdır. • Kanada Devleti için bir güvenlik riski taşımamalısınız. • Kanada yasalarına uyacağınızı taahhüt etmelisiniz. • Tıbbi muayeneden geçmeniz istenirse, istenen muayeneyi yaptırarak sonuçlarını sunmalısınız.Kanada Konsolosluğu başvurunuzu değerlendirirken öncelikle başvuru formunun doğru, tam ve gerçek bilgilerle doldurup doldurulmadığına bakmaktadır. Daha sonra seyahat amacınıza uygun destekleyici evrakları sunup sunmadığınızı ve seyahatinizin bitiminde Kanada topraklarını terk ederek Türkiye'ye dönmenizi sağlayacak sıkı iş ve ailesel bağlarınızın bulunup bulunmadığını incelemektedir. Başvurunuzun inceleme ve değerlendirilme aşamasında gerek görüldüğü takdirde konsolosluk sizinle iletişime geçebilir ve ek evrak ya da bilgi sunmanız istenebilir. Bu durumda konsolosluğun talepleri en kısa zamanda karşılanmalıdır. Yapılan başvurular Kanada göçmenlik ve vize yasaları ile yönergeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kanada vizesi başvurunuzu inceleyerek olumlu ya da olumsuz olarak karar verme hakkı yalnızca Kanada Büyükelçiliği ya da Kanada Konsolosluğu'na aittir.Turistik, ticari, akademik, aile – arkadaş ziyareti amaçları ile yapılacak Kanada seyahatleri ya da Kanada üzerinden yapılacak aktarmalar için kişisel durumunuza uygun vize türünü belirlemeniz ve bu vize türüne uygun olannu yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzu gerçekleştirmeden önce dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de pasaportunuzun geçerlilik süresinin Kanada Konsolosluğu tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekliliğidir. Pasaportunuzun Kanada seyahatinizin sona erdiği tarihten itibaren en az 1 yıl daha geçerli olması gerekmektedir. Kanada vize başvuru formu internet üzerinden online olarak doldurulmaktadır. Bu formu eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra başvuracağınız vize türüne uygun olarak hazırladığınız evraklarınız ile birlikte yetkili vize başvuru merkezine teslim etmeniz gerekmektedir. Bu aşamadan sonra Kanada Konsolosluğu başvurunuzu inceleyecek vizenizi onaylama ya da onaylamama konusunda bir karar verecektir.Kanada'da 6 aydan daha uzun bir eğitim almak isteyen öğrenciler Kanada öğrenci vizesi ve eğitim izni başvurusunda bulunmak zorundadırlar. Bu eğitim izni ve öğrenci vizesi ile Kanada'da tanınmış bir eğitim kurumunda eğitim alabilirler. Eğitim izninde alacağınız eğitimin derecesi, uzunluğu ve Kanada'da çalışıp çalışamayacağınız gibi bazı bilgiler yer alır. Kanada'ya vizesiz olarak seyahat edebilecek bir ülkenin vatandaşı değilseniz yalnızca eğitim izniyle Kanada'da eğitim alamazsınız. Aynı zamanda bir öğrenci vizesi da almalısınız. Eğitim izni ve öğrenci vizesi birlikte verilmektedir. Alacağınız eğitim izni ve vize genellikle Kanada'da alacağınız eğitimin uzunluğu kadardır. Eğitim izninizin bitiminden itibaren ek olarak 90 gün daha verilmektedir. Bu 90 günlük sürede Kanada'yı terk etmek için hazırlık yapabilir ya da daha fazla kalmak istiyorsanız vize uzatım başvurusunda bulunabilirsiniz. Vize işlemleri ve schengen vizesi