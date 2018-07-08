Kanalda boğulan minik Öykü, toprağa verildi

Malatya'nın Darende ilçesinde, düştüğü sulama kanalında boğulan Öykü Karagülle'nin (2) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Dün, ilçeye bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde evlerinin yakınında kanal çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar ve Öykü Karagül, suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, minik Öykü'nün düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta, Nadir Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan minik Öykü'nün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Ebru- Önder Karagülle çiftinin kızları Öykü Karagülle'nin cenazesi, dün akşam İbrahimpaşa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.