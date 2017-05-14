Kanalizasyonda zehirlenen 15 yaşındaki kız kurtarılamadı

MERSİN'de kanalizasyondan sızan gazla zehirlenerek hastaneye kaldırılan Suriyeli 15 yaşındaki Midya Mustu, 6 günlük yaşam mücaledesini yitirdi

Fabrikadan kanalizasyon hattına kaçak olarak bırakılan atıksu nedeniyle zehirlenen Suriyeli Midya Mustu ile ablası 18 yaşındaki Ruhlat Mustu hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz gün abla Mustu tedaviye yanıt vererek taburcu edilirken, kardeşi Midya Mustu dün gece tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Öğle saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kızın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mustu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın ailesini mahalleliler teselli ederken, cenazede büyük hüzün yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, PH değeri düşük fabrika atık sularının kaçak olarak kanalizasyona tahliye edilerek evsel atıksular ile birleşmesinden doğan gazla zehirlendiğini tespit etmiş, bu kaçak hatları da kapatmıştı.





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