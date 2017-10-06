'Kanepeden düştü' demişti, gerçek çok başka çıktı!

Diyarbakır'da kanepeden düştü denilerek hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki adam, kendine gelince eşinin kendisini dövdüğünü söyledi ve daha sonra da hayatını kaybetti

Olay Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 2 çocuk babası 69 yaşındaki Aydın Uluk'un eşi Y.U., Uluk'un kardeşlerini arayarak eşinin kanepeden düştüğünü söyledi. Eve gelen Uluk'un kardeşleri, vücudunda yaralan bulunan ağabeyleri için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Uluk tedavi altına alındı. Buarada doktorlar Uluk'un vücudunda bulunan dayak izlerini tespit etti ve kız kardeşi S.U.'ya bu izlerden haberi olup olmadığını sordu. S.U. ise yengesinin, ağabeyi için kanepeden düştüğünü söylediğini belirtti ve dayak izlerinden haberi olmadığını söyledi.



Hastanede tedavisi süren Uluk, ancak 10 gün sonra kendine geldi. Konuşmaya başlayan Uluk, eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Uluk ifadesinde şunları söyledi: "Yaklaşık 13-14 gün önce yukarıda belirtmiş olduğum adresimde bulunduğum esnada resmi nikahlı eşim olan Y.U., ben yatağımda yatarken küçük kızım Sultan Ulak'a bağırdığını fark ettim. Ne olduğunu sordum eşim bir odada bana saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Yataktan yere düştüm, yerde de bana vurmaya devam etti. Ayak tırnaklarımdan baş parmak tırnağımı kırdı. Ben yaşlıyım ve Hepatit B hastalığım var. Bu yüzden de günün büyük çoğunluğu halsizimdir. Eşim bana vururken de kendimi koruyamadım. Kız kardeşim ambulansla beraber gelerek beni hastaneye kaldırmamı sağlamış. Beni darp eden eşimden davacı ve şikayetçiyim."



Durum kötüleşti, hayatını kaybetti