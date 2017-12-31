Kanser hastası ‘Yerli Trump’, yaşamını yitirdi

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a benzerliği nedeniyle ‘Yerli Trump’ olarak adlandırılan Giresunlu Abdullah Topçu (70), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kanser hastası ‘Yerli Trump’, yaşamını yitirdi
Trabzon’daki özel hastanede, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Abdullah Topçu, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 2014 yılında kapanan Giresun'un Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinde bir süre belediye başkanlığı yapan Topçu'nun cenazesi, ilçenin Karakeş köyünde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ABD Başkanı Trump'a benzerliğiyle gündeme gelen Abullah Topçu, Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi görmüş ve 'Yerli Trump' olarak adlandırılmıştı.


 

Kaynak: DHA
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