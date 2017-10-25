Kapadokya'da turistlerin ATV keyfi!

Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen ATV turları, turistlere peribacaları arasındaki vadilerde güneşin batışını izleme imkanı sunuyor

Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve milyonlarca yılda oluşan doğal kaya oluşumlarıyla tanınan Kapadokya'da, sıcak hava balonlarıyla kuşbakışı izlenilen peribacaları arasında ATV araçlarla düzenlenen tura katılan turistler, bölgenin masalsı güzelliklerini yakından görme imkanı buluyor.



Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde gezinti yapan turistleri taşıyan çok sayıda ATV'nin aynı anda katıldığı gün batımı turu, vadilere ışık hüzmeleri bırakarak kaybolan güneşin batışıyla sona eriyor.



Kapadokya'da günün her saatinde yapılabilen ATV turları için gün batımının en güzel izlendiği yamaçlara yönelik yeni güzergah belirleniyor. Güneşin batışına iki saat kala Göreme beldesinden başlayan turda, çeşitli vadilerin arasında yapılan gezintinin ardından Güllüdere Vadisi yamaçlarında mola veriliyor. Araçlarını park eden turistler burada güneşin batışını izliyor.



Havanın kararmaya başlamasıyla araçlarıyla başlangıç noktasına ulaşmak için hep birlikte hareket eden gruplar güzel görüntü oluşturuyor.





"Peribacalarının yakınından geçmek çok güzel"



Bölgede ATV araç turu düzenleyen bir firmada rehberlik yapan Ertuğrul Demirhan, son dönemde turistlerin ATV'lerle düzenlenen günbatımı turuna yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.



Güneş batmadan iki saat önce Çavuşin ve Aşk vadilerinden geçen güzergahı izleyerek gezinti yapıldığını anlatan Demirhan, gün batımı için yamaçlarda mola verilerek turistlerin manzarayı izlemelerinin sağlandığını kaydetti.



Demirhan, "ATV turunda iki saat boyunca misafirlerle vadileri geziyoruz. Belli bir noktada mola vererek müşterilerimize gün batımını izletiyoruz. Bu araçlar arazi şartlarına uygun olduğu için turistler hem geziyor hem eğleniyor." dedi.



Bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını gezmek için Antalya'dan gelen Hasan Ceylan, peribacaları arasında gezinti yapmak için ATV turunu tercih ettiğini, vadilerdeki gezintinin ardından gün batımını izlediğini söyledi.



Ceylan, "Sıcak hava balon turuna katıldık, Kapadokya'da gün doğumunu yukarıdan görmek çok ayrı bir şey ama yürüyerek birçok yeri gezemiyoruz bundan dolayı bir de ATV turu yapmak istedik. Gün batımını da böylece bölgede izledik, burası gerçekten muazzam bir yer." diye konuştu.



Ceylan, turda çok sayıda yabancı turistle karşılaştığını dile getirerek, "Türkiye'de yaşayan herkesin buraları görmesi gerekiyor. İnsanlar Çin'den gelip geziyorken bizim insanımız açısından görmemek büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.



Balayı tatili için İstanbul'dan geldiğini belirten Selçuk Gök de ATV ile bölgede dolaşmanın heyecan ve keyif verici olduğunu söyledi.



Gök, "Bu doğal güzelliklerin arasında ATV ile dolaşmak çok güzel bir his. Peribacalarının yakınından geçmek çok güzel. İlk defa geliyorum, çok memnun kaldım tekrar fırsatım olursa yine gelmek isterim." sözlerine yer verdi.



ATV tur hizmeti veren firmanın sahibi Bilal Demirhan, yakın zamanda ATV araçlarının da sıcak hava balonları gibi Kapadokya ile birlikte anılacağına inandığını belirtti.