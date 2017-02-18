Kapadokya'dan kötü haber: Balon düştü, bir turist öldü

Kapadokya'da sıcak hava balonu düştü, bir turist hayatını kaybetti

Kapadokya'da sıcak hava balonu düştü, bir turist hayatını kaybetti. Pilotunun kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiği sanılıyor

Nevşehir Kapadokya'da sıcak hava balonu düştü. Pilotunun kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiği sanılıyor. İlk bilgilere göre Danimarka uyruklu bir turist hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre Kapadokya'da balon turuna katılan Danimarka uyruklu 54 yaşındaki Jensen Benny Karl isimli turist, sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında balondan düştü. Balondan düşen turiste ilk müdahaleyi balon çalışanları ve diğer turistler yaptı. Ardından Danimarkalı Karl, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapadokya Hastanesine kaldırıldı. Danimarkalı Karl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.