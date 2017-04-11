Kapadokya'daki balon kazasının nedeni bu tartışma mı?

Kapadokya 'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen balon kazasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre pilot hava şartları nedeniyle inmeleri gerektiğini söyledi ancak bir yolcu 200 TL verdiğini söyleyip inme kararına tepki gösterdi. Kaza da bu sırada meydana geldi.



''PİLOT TARTIŞIRKEN TELİ SON ANDA FARK ETTİ''



‘BU TRAJİK KAYIP BİZİ ÇOK SARSTI’

9 Nisan Pazar günü Nevşehir'in turistlik merkezi Kapadokya'da bir kaza meydana geldi. Kazada elektrik teline çarpan balonun sepet kısmına dokunan Fransa’nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Caumontat, yüksek gerilime maruz kaldı. Daha sonra da balon yere düştü. Kazada konsolos yardımcısı hayatını kaybetti.Kaza anlarını kazadan yara almadan kurtulan yolculardan İbrahim Fincan, Habertürk'e anlattı.Kalkıştan 5 dakika sonra konsolos yardımcısının sepete çöktüğünü söyleyen Fincan, “Yanında İranlı bir arkadaşı vardı. ‘Arkadaşını kaldır’ deyince, ‘Korktu’ dedi. Hatta ben, ‘Biz Türk’üz koruruz seni’ diye şaka yaptım. Güldüler. Ayağa kalkması için ısrar ettim. Ama ayağa kalkmadı. Normalde 40 dakika ile 1 saat arası uçuş var. Aradan 30 dakika geçmeden pilot, ‘İnmeye geçeceğiz’ dedi. Yolculardan biri ‘İnemezsiniz’ dedi. Pilot ‘Neden’ diye sorunca, ‘Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz’ diye kadın tepki gösterdi. Pilot bunun üzerine ‘Hava şartları uymuyor, tehlikeli bir şey olabilir. İnmek zorundayız’ dedi. Pilot turu yarıda kesmek zorunda kaldı.Tam inişe geçerken kadın, pilotla tartışmaya başladı. Pilotun yüzü sepetin gittiği yöne değil, kadına çevriliydi. Kadını tanımıyorum. Tartışma sırasında pilot, balonun gittiği yöne doğru baktı, yüksek gerilim hattını gördü. ‘Tel’ diye bağırdı ama geç kaldı. Balonu aşağı indirmeye kalktı. Tel, sepet hizasındaydı. Alçalmasa tel direkt sepete çarpacaktı. Yüksek gerilim hattı, pilot alçalınca balonla sepet arasındaki halatlara çarptı. Yüksek gerilime çarptığı sırada sepete konsolos yardımcısı dışında kimse dokunmuyordu. Herkes fotoğraf çekmekle meşguldü. Sepete tek dokunan Fransız’dı.Yüksek gerilime direk maruz kaldı. Uçuş boyunca yerden hiç kalkmadı. Yere düşmemiz en fazla 5 saniye sürdü. Çok sert çarptık. İlk ben çıktım sepetten ve insanların çıkmasına yardımcı olduk. Balondan 30 metre kadar uzaklaştık. Daha sonra çevreden insanlar ve ambulanslar gelmeye başladı.''Balon kazasında hayatını kaybeden Fransız Konsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat için Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir tören düzenlendi.Basına kapalı yapılan törenin ardından İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, “Bu trajik kayıp bizi çok sarstı. 3 yıldır görevdeydi. Herkes tarafından çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Bu zor dönemde Türk makamlarından aldığımız destekten dolayı çok minnettarız” dedi.