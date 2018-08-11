Kapalı Kasa Kamyonlar Nedir?

Kapalı kasa kamyonlar, yaklaşık 3-5 metre yüksekliğe sahip kasası kapalı olan ve içerisinde yük taşımak için üretilmiş ticari araçlardır. Kullanım amacı ise içerisine konulan yükü uzun süre mümkün olan en güvenli şekilde korumak. Ek olarak frigorifik sistem ile soğuk ürünlerde uzun süre bozulmadan muhafaza edilebiliyor

Bu özellikleri ile kapalı kasa kamyonlar , yük taşımacılığının bel kemiği olarak kabul edilir. Geniş ve rahat taşımacılık imkanı sunan kapalı kasa kamyonlar, gıda taşımacılığından, yük taşımacılığına kadar pek çok farklı sektörün ortak tercihi konumunda. Ek olarak şehirlerarası ve şehir içi yollarda rahat bir şekilde kullanılabilen kapalı kasa kamyonlar trafik sorununu nispeten daha kolay aşabilmeleriyle de ön plana çıkıyorlar.

Truck1 Türkiye adresi üzerinde bulabileceğiniz kapalı kasa kamyonlar ise kendi içlerinde özelliklerine göre izotermik kamyonlar, hayvan nakli aracı kamyonları, ticari kamyonlar ve içecek taşımacılığı kamyonları olarak dörde ayrılıyor.

İzotermik Kamyonlar

Soğuk ürün taşımacılığı denildiği zaman akla izotermik kamyonlar geliyor. Frigorifik sistemleri sayesinde taşınılan yük uzun süre bozulmadan muhafaza ediliyor. Böylece şehirlerarası ticarette bozulma riski olan ürünler güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Özellikle marketler ve bozulabilir gıda üreticilerinin sıklıkla tercih ettiği bir kamyon türü olarak ortaya çıkıyor.

Ticari Kamyonlar

Adından da anlaşılabileceği üzere ticari faaliyetler için kullanılan kamyonetlere denir. Ancak çeşitli ve farklı kullanım alanları söz konusu. Yük taşımacılığı ya da gıda taşımacılığı yapılabileceği gibi bir tarafları açık bir şekle getirilerek, gezici restaurant ya da gezici kafe olarak kullanılabilir. Özellikle yeni nesil bazı kahveciler arasında tercih edilen bir yöntem.

Hayvan Nakli Aracı Kamyonları

Canlı hayvan nakli, taşımacılık konusundaki en kritik noktalardan birisi olarak kabul edilir. Hayvanların sağlıklarını koruyarak en güvenli şekilde onları taşımak ise öncelik konumunda. Bunun için tasarlanan kamyonetlerin ise üst kısımlarında ufak pencereler açılır ya da kasa üstünde belli boşluklar bırakılır. Bu sayede hayvanların temiz hava ihtiyacının karşılanması hedeflenir. Ek olarak daha geniş kasaları ile de hayvanların sıkışmadan rahat bir yolculuk geçirmesi sağlanır.

İçecek Taşımacılığı Kamyonları

İçecek üreticilerinin can simidi olarak görülen bu kamyon türünde, genellikle kasaların yanları açık konumda bulunur. Ancak bazıları tamamen kapalı kasa kamyon içerisinde taşınır. Bu durum taşınılan içeceğin özelliklerine göre değişkenlik gösterir (cam, alkollü içecek, asitli içecek vb.). İçeceklerin fabrikadan marketlere ulaşmasındaki tüm detaylar göz önüne alınır ve en güvenli şekilde ulaştırılması amaçlanır.