Kapıya gelen polisten kaçmak isterken...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır'ı (43) silahla yaraladıktan sonra kaçan Abdi Ertürk (33), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polise yakalanmamak için apartmanın 5'inci katındaki daireden hortumla inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Süleyman Şah mahallesindeki bir marketten alışveriş yapan Doç. Dr. Hüseyin Ağır, kendisiyle aynı binada oturan ve yakıt nedeniyle aralarında tartışma geçtiği öne sürülen Abdi Ertürk'ün silahlı saldırısına uğradı. Ertürk, tabancayla Doç. Dr. Ağır'ı bacaklarından vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan Doç. Dr. Ağır, olay yerine çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



KAÇMAK İSTERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ



Bir süre önce KSÜ'den uzaklaştırılan öğretim görevlisi Süleyman Ertürk'ün de kardeşi olan Abdi Ertürk'ü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kaçtığını belirledi. İlçeye giden ekipler, Abdi Ertürk'ün saklandığı bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açanlar Ertürk'ün evde olmadığını söyledi. Bu sırada Abdi Ertürk, hortumla balkondan kaçmak istedi, ancak düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.