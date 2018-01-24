Kaplıcalara Gitmeden Önce Haşema Modeli Tercihini Doğru Yapmalısınız

Haşema, tesettür giyimin mayosu olarak nitelendirilebilir. Tesettür giyime sahip bayanlar son yıllarda havuz, deniz ve kaplıcalara bu haşemalar sayesinde rahatlıkla girebiliyor.

Haşema, tesettür giyimin mayosu olarak nitelendirilebilir. Tesettür giyime sahip bayanlar son yıllarda havuz, deniz ve kaplıcalara bu haşemalar sayesinde rahatlıkla girebiliyor. Vücut hatlarını belli etmeyen, su tutmayan ve tamamen örtülü bir biçimde yüzülebilen haşema modelleri , onlarca farklı renk ve desende üretiliyor. Havuz kenarı ve plajlarda sıkça karşılaşılan haşemalarda modern ve havalı görünmek mümkün oluyor. Haşemaların şort ve kolsuz modelleri, kapri pantolon ve yarım kollu modelleri olduğu gibi uzun kollu ve pantolonlu modelleri de bulunuyor. Kadınlar, kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre Mayovera markalı haşemalardan farklı modelleri seçebilir ve plaj, havuz ya da kaplıcalarda rahat hareket etme özgürlüğünün keyfine varabilir. Haşema fiyatları hakkında daha detaylı ve geniş bilgi alabilmek için Mayovera internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kumaş Kalitesi Önemlidir

Haşemalar, ince ve su tutmayan kumaşlardan dizayn ediliyor ve üretiliyor. Sudan çıktıktan kısa bir süre sonra kuruyan kumaşlardan üretilen hasema çeşitleri böylece vücuda yapışmıyor ve vücut hatlarını kesinlikle belli etmiyor. Üstelik sürekli nemli kalma ve hasta olma tehlikesi de böylece ortadan kalkmış oluyor. Bazı haşemalar, deniz ya da havuzdan çıktığınız anda vücudu sarıyor ve vücuda yapışıyor. Bu durumu yaşamamak için öncelikle iyi bir araştırma yapmanız gerekir. Bu noktada haşema satın alırken çok çabuk bir şekilde kuruyan kumaşlara yönelmeniz gerekir. Haşemaların; tunik, kolsuz bluz, yarım kollu tişört ve uzun kollu tişört, şort, kapri ve uzun tayt şeklinde çeşitleri bulunuyor.

Haşema alışverişine çıkarken mutlaka haşema kumaşına dikkat etmeniz gerekir. Kumaşın vücudunuzu tahriş etmeyeceğinden emin olmanız oldukça önemlidir. Tamamen naylon ya da polyester içerikli kumaşlar vücuda hava aldırmaz. Bu yüzden bu tür kumaşlardan uzak durulmalıdır.

Bone ve Eşarp Seçimi Yaparken Dikkat

Haşema olduğu kadar eşarp ya da bone de önemlidir. Başın yalnızca arkasında kalan boneler, eğer başı tamamen kavramıyorsa yüzme esnasında sürekli çıkabilir ve rahatça yüzmenizi engelleyebilir. Böyle durumlardan uzak durmak için komple başa geçirilen bone ya da eşarpları kullanmanız gerekir.

Haşema Şıklığı

Haşema modelleri, onlarca farklı tarzda olabilir. Eskiden yalnızca iki parça halinde üretilen haşemalar artık elbise ve tulum şeklinde tasarlanıyor. Denizde yüzerken konforlu ve rahat olmak için tulum haşema ya da elbise haşema modelleri şık ve estetik seçimler olabilir.

Haşema Rengi Doğru Tercih Edilmeli

Özellikle yaz aylarında rengarenk ve cıvıl cıvıl tonlar haşemalarda sık sık tercih ediliyor. Fakat daha sade ve dikkat çekmek istemeyen bayanlar naturel tonlara yönelebilir. Bunun yanı sıra çiçek desenli, geometrik desenli ve çizgili haşemalar ile çok farklı bir stil yakalayabilirsiniz. Sıra dışı olmayı seven bayanlar, desenli modellerin neşeli tarzından yararlanarak çok şık olabilirler.