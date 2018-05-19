Kaplumbağayı kurtarmak isterken...

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönerken yol üzerinde gördüğü ters dönmüş kaplumbağayı kurtarmak isteyen Dursun Bayram, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Kaza, Orhaneli ilçesi Dündar Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükorhan ilçesi Durhasan Mahallesi'nden bir yakınının cenazesinden dönen Dursun Bayram, yol üzerinde ters dönmüş bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağayı kurtarmak isteyen Dursun Bayram, Necmettin Aydemir yönetimdeki 16 BYC 73 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Dursun Bayram, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.