Kar nedeniyle 3 otobüs devrildi

Sivas'ta buzlanma nedeniyle Erzincan karayolu üzerinde 3 otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaralandı

Sivas'ta kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma Sivas-Erzincan karayolu üzerinde 3 ayrı otobüs kazasına neden oldu. Bursa'dan Erzurum'a gitmekte olan Adnan Uçan (50) yönetimindeki 34 MKG 35 plakalı yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Gökdin köyü yakınlarında tipi nedeniyle buzlanan yolda devrildi. Kazada otobüs yolcularından Muammer Kırtepe ve Yunus Emre Kaygısız yaralandı.



Bu kazadan yaklaşık 150 metre ileride ise bir başka otobüs daha devrildi. İzmir'den Erzurum'a gitmekte olan Yaşar Değirmencioğlu yönetimindeki 34 EG 0510 plakalı yolcu otobüsünde ise 2 yolcu yaralandı.



Aynı güzergah üzerinde meydana gelen bir başka kaza ise Sivas-Ercincan karayolu 5'inci kilometredeki Seyfebeli mevkisinde oldu. Bursa'dan Erzincan'a gitmekte olan Kamil Yeşilyurt (43) yönetimindeki 16 KE 577 plakalı yolcu otobüsü buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsteki 13 yolcu yaralandı.



Her 3 otobüs kazasında yaralanan 17 kişi ambulanslarla Sivas ve Hafik ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıladrak tedaviye alındı. Art arda yaşanan kazaların ardından karayolları ekipleri karayollarında tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Seyfebeli mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, araçların yola zincirsiz seyrine izin vermedi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.



