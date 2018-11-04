Karaburun'da batan teknede ölen göçmenlerin yakınları isyan etti

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin yakınları cenazelerin bulunması için yetkililerden yardım çağrısında bulundu

Irak'ın Duhok kentinden İzmir'e gelen Ramadhan Ahmed Othman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayda yeğeni ve 4 torununu kaybettiğini belirterek, cenazelerine ulaşılabilen yakınlarını Irak'ta defnettikten sonra tekrar Türkiye'ye geldiklerini, bu sefer de kayıp yakınlarının bulunması için mücadele ettiklerini söyledi.

Yakınlarının cenazelerinin, batan teknede olduğunu düşündüklerini bu teknenin bulunması için aramaların tekrar yapılmasını istediklerini ifade eden Othman, Türk ve Irak hükümeti ile 2 ülkenin cumhurbaşkanından cenazelerin çıkartılması için destek istedi.

Kazadan kurtulan gelini Mıhebat İsmael Ali'nin, çocukları ve eşini kaybettiği için hiçbir dayanağı kalmadığını dile getiren Othman, "En azından cenazelerin bulunup babalarının yanına gömülmesini istiyor. Tek umudu o kalmış. Çıkartılırsa mutlu olacağız. Yarımız orada perişan, yarımız burada perişan. 23 gündür bunun mücadelesini veriyoruz. İki gün önce Karaburun'a gittim. Aramalar istediğimiz gibi değil. Kaza Türkiye tarafında olduğu için umutluyuz." dedi.

"Buluncaya kadar gitmeyi düşünmüyoruz"

Kazaya ilişkin gelinin anlattıklarını aktaran Othman, şunları kaydetti:

"Erbil'den İstanbul'a sonra da İzmir'e geçiyorlar. Otogarda birileri karşılıyor. İki gün iki ayrı kişinin evinde kalıyorlar. Ertesi gün sabah 8 gibi Eski Foça'ya götürüyorlar. Kimse fark etmesin diye arabaya perde çekiyorlarmış, 'bakmayın polis bizi yakalar' diyorlarmış. Yola çıkıyorlar gece 12'den sonra denizde tekne arıza veriyor. Çocuklar üşümesin diye içeri alıyorlar. 'Teknenin yönünü çevirin, belki düzelir' diyorlar, yönünü değiştirmeye çalıştıklarında tekne batıyor, teknenin dışındakiler denizin üstüne düşüyor, ötekiler denizin içinde kalıyor. Bu yüzden tek isteğimiz hükümetlerden cenazelerin çıkartılması. Perişan durumdayız. Buluncaya kadar gitmeyi düşünmüyoruz."

Kazada kardeşi, 6 yeğeni ve yengesini kaybeden ve sadece kardeşinin cenazesine ulaşılabilen Barzan Abdulwahab Ismael ise 8 kişilik bir ailenin yok olduğunu belirterek, "Cenazelerin çıkartılmasını istiyoruz. Ölmüş bitmiş yapacak bir şey yok ama hükümetlerden sesimizin duyulmasını istiyoruz. 23 gündür perişanız. İçimiz yanıyor. Cenazeleri almaya geldik, taziye için döndük, geri geldik buraya. Onlar bulunmadıkça bizim buradan gitmenin hiçbir anlamı olmayacak." diye konuştu.

Karaburun açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından 6'sı karada, 2'si denizde olmak üzere 8 kişinin cesedine 10 Ekim'de ulaşılmış, kazadan kurtulan bir kadının ifadesi doğrultusunda kayboldukları değerlendirilen 26 kişi aranmaya başlanmış ancak herhangi bir ize rastlandığı için aramalara son verilmişti.