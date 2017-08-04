Karaman'da feci kaza: 6 kişi öldü, gelin-damat yaralandı

Karaman’da saç yaptırmaya giden gelin damadın bulunduğu otomobil, bugün başka bir düğün törenine gidenlerin bulunduğu otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi öldü, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 3 kişi yaralandı

Kaza Karaman merkeze bağlı Mesudiye köyü yolunda bugün saat 15.30'da meydana geldi. Sürücüsünün adı belirlenemeyen içerisinde çocuklarla birlikte 7 kişinin bulunduğu 70 AF 930 plakalı otomobil ile eşini kuaföre götüren damat 27 yaşındaki Tolga Tapramaz yönetimindeki 42 VL 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardan biri yoldan çıkarak araziye savruldu.





GELİN DAMAT YARALANDI



Kazada bir yakınlarının düğünü için Karalgazi Köyü’ne gittikleri öğrenilen otomobildeki Dürdane, Birol, Muhammet, Dursun Şan ile çocuk oldukları belirtilen Havvanur ve İrem Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki 30 yaşındaki Ayşe Demirci ise yaralandı. Diğer araçta bulunan ve gelin-damat oldukları ve saç yaptırmak için Karaman’a gittikleri öğrenilen Tolga Tapramaz ve Handan Tapramaz da yaralandı.



Yapılan ihbarının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta sıkışan 4 kişinin cenazesinin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 6 cenaze otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza sonrası ölenlerin yakınları hastaneye akın etti. Düğünleri için gelen yakınlarının kazada hayatını kaybettiğini öğrenen ve adları belirlenemeyen gelin ve damat da hastane bahçesine gelirken, basın mensuplarını görünce göz yaşları içerisinde hastaneden ayrıldı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.