Karaman’da Şehit Oğuzhan Küçük'ü 10 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Tekeli üs bölgesine PKK'lı teröristlerin saldırısında saldırıda şehit olan sözleşmeli er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük, memleketi Karaman’da toprağa verildi. Cenaze töreninde oğlunun tabutunun başına gelen baba Alaaddin Küçük, ‘Ne mutlu ki bu bayrağın üzerinde bir damla kanımız oldu’ diyerek oğlunu son yolculuğuna uğurladı

Hakkari’de düzenlenen törenin ardından sabaha karşı uçakla Konya’ya getirilen Şehit Oğuzhan Küçük’ün cenazesi karayoluyla memleketi Karaman’a gönderildi. Şehit Küçük’ün cenazesi Karaman Devlet Hastane morguna konuldu. Öğle saatlerinde hastaneden alınan şehidin Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, helallik alınmak üzere Zembilli Ali Efendi Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.Şehit Oğuzhan Küçük'ün cenazesi evin önünde, uzman çavuşken 28 Şubat döneminde ordudan ihraç edildiği öğrenilen babası Alaaddin Küçük, kendisi gibi Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan ağabeyi 27 yaşındaki Mücahit Hazma Küçük, annesi Şerife, kız kardeşi Saliha Küçük ile akrabaları ve vatandaşlar tarafından karşıladı.Operasyon bölgesindeyken kardeşinin şehit olduğu haberini alan ve cenazeyle birlikte üzerindeki kamuflajlarıyla Karaman’a gelen ağabey Mücahit Hamza Küçük ile oğlunun kamuflajı ve şapkasını giyen baba Alaaddin Küçük, cenaze aracının arkasında yürüyerek tabuta dokunup şehit Oğuzhan Küçük’e veda etti.Şehidin cenazesi evin önünde helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı 15 Temmuz Ak Tekke Demokrasi Meydanı’na getirildi. Törene Karaman Valisi Fahri Meral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Apaydın, Karaman Garnizon Komutanı Personel Albay Yurdakul Türkmen, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Buradaki tören öncesi şehit olan oğlunun tabutu başına gelen baba Alaaddin Küçük dua ettikten sonra asker selamı durarak ‘’Allah’ım şahadetini kabul et yarabbi. Vatana millete feda olsun. Hakkım helal olsun. Allah’ım razı olsun’ dedi.Daha sonra açıklamasını sürdüren baba Alaaddin Küçük şunları söyledi:‘’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ne mutlu ki bize bu bayrağın üzerinde bir damla kanımız oldu. Allah’ın izni ile ne bayrak iner, ne bu vatan savunmasından asla pes ederiz. Yerine yenisi gelir. Dikkat ederseniz elbise de benim üzerime oturdu ve yakıştı. Çağırdıkları an göreve hazır olduğumu herkes gibi siz de takdir edersiniz. Ama Allah’ın izni ile gençler bize bu işi bırakmaz. Bizimkinler şehit oluyor düğüne gönderir gibi gönderiyoruz da bu satılmışlar ölünce nereye gideceklerini düşünerek hala devam ediyorlar. Ama elbet bunun sonu da gelecek. Bu inanç bu vatan sevgisi bu iman olduğu sürece Türk milletini asla kimse yıkamayacak. Allah Türk milletini vatan sevgisi ve imandan ayırmasın.’’Şehit sözleşmeli er Oğuzhan Küçük’ün tabutunun banışa gelen annesi Şerife ve kız kardeşi Saliha tabuta sarılarak veda etti. Tabutun başında nöbet tutan askere dönen anne Şerife Küçük ‘Ağlama boncuk gözlüm. Ağlama’ diye seslendi. Şehit Oğuzhan Küçük, Ak Tekke Camii’nde kılınan öğle namazından sonra düzenlenen askeri tören ve cenaze namazından sonra Karaman şehir mezarlındaki şehitliğe defnedildi.