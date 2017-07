Karanlık geceyi unutturmayacak müze

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı halkın gösterdiği kahramanlık, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'yle gelecek nesillere aktarılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince İstasyon Parkı'nda müzeye dönüştürülen alan, 15 Temmuz'un tanıkları ve kullandıkları cihazlar aracılığıyla tarihe tanıklık etme imkanı sunuyor. Ziyaretçiler, gezi süresince yaşanan olayları yüzlerce telefon, tablet, televizyon ve güvenlik kamerasından izleyerek, bu süreçte yaşananları tecrübe etme imkanı buluyor.Dört ayrı bölümden oluşan müzede, TRT'deki korsan bildiri yayını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasıyla halkı sokağa davet etmesi, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi, tankların köprüyü kapatması, savaş uçakları ve helikopterlerin bombardımanı ile darbenin bastırılması sürecinde kaydedilen görüntülere yer veriliyor.



Müzenin son bölümünde 15 Temmuz'da şehit edilenlerin isimleri ve fotoğraflarının yer verildiği künyeler bulunurken, dış cephesinde ise tüm şehitlerin isimlerinin yazıldığı anıt duvar yer alıyor.

"Halk sağlam durdu"



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un ülke tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu anımsattı.



15 Temmuz gününün bir anlamda Türkiye'nin kurtuluş günü olduğunu vurgulayan Şahin, "Nasıl ki 25 Aralık, Gaziantep'in kurtuluşuysa 15 Temmuz da Türkiye'nin kurtuluş günüdür. Tüm tarihimiz boyunca önemli kırılma noktaları oldu. İstanbul'un kurtuluşundan tutunda, Alparslan'ın Malazgirt'teki mücadelesine kadar önemli dönüm noktaları oldu. İşte o dönüm noktasındayız. Bu açıdan çok önemli gündü." şeklinde konuştu.



Şahin, halkın hain darbecilere karşı sağlam durduğu o geceyi, büyük bir demokrasi müzesine dönüştürdüklerini aktardı.



Ziyaretçilerden Hüseyin Demir, müzede çok fazla görselin bulunduğunu ifade ederek, "Buraya geldiğimiz zaman o anı adeta yeniden yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe gecesini unutmak istemeyen herkesi buraya davet ediyorum. Büyükşehir belediyemize de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Türkiye'de ilk kez böyle bir müzenin Gaziantep'te açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Aslan ise "Müzede çok fazla görsel var. Olaylar an be an izleyicilere aktarılmış. Burayı gezince tüylerim diken diken oldu." şeklinde konuştu.

