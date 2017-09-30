Karavana çevirdiği araçla şehir şehir geziyor

Bursa'da antikacılık ile uğraşan Murat Seren, karavana çevirdiği minibüsüyle şehir şehir geziyor

Murat Seren (49) yaptığı açıklamada, antika tutkusunun yıllardan beri devam ettiğini söyledi.

Amerikan yapımı 1984 model bir araç aldığını anlatan Seren, "Bu araç, Serdar Ortaç'ın daha önceki kliplerinde geçen bir araçtı. Ankara'da bir otoparkta terk edilmiş şekilde duran aracı satın alarak, içini düzenleyip karavan haline getirdim." diye konuştu.

Seren, antika dükkanına ve tatil yaptığı yerlere bu araçla gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aracın içerisinde, yatak, televizyon, radyo, aklınıza gelebilecek her şey var. Üzerine koyduğum güneş paneli sayesinde elektik üretebiliyor. Bu sayede elektronik malzemeleri çalıştırabiliyoruz. Yani bir evin içerisinde ne varsa aracımda da var. Aracın üzerine kurulabilen bir çadırım var. Bu çadır sayesinde buraya yatılı misafir bile alabilirim. Araçla çeşitli şehirlere gittim, gitmeye de devam edeceğim. Bundan sonraki ilk rotam, Bodrum olacak."

Etiketler; #karavan #bursa
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