'VATANDAŞLIK HAKLARIMI KULLANAMIYORUM'

'FETÖ'CÜLER BENİ HAVA HARP OKULU'NDAN ATTI'

Haber Kaynağı: DHA

Ekonomik sıkıntı nedeniyle kirasını ödeyemeyen ve kendisine ait karavanda yaşamını sürdüren Timuçin Çakırgil, resmi bir kurumdan gelir testi yaptırmak isteyince, Adres Kayıt Sistemi'nde kaydının bulunmadığını öğrendi. Çakırgil, durumu düzeltmek için birçok kuruma başvursa da sonuç alamadı.Çakırgil, üzerinde 'Karavanda yaşıyorum vatandaşlık haklarımı kullanamıyorum' ve 'Karavancı vatandaş değil mi' yazılı dövizlerle, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir bankta sorununa dikkat çekmeye çalıştı. Sorunun çözümü için bir çok kez gerekli kurumlara dilekçeler verdiğini belirten Çakırgil, "İşlerim bozuldu, kiramı ödeyemeyecek duruma geldiğim için ikamet ettiğim adresten ayrıldım. Ardından karavanda yaşamaya başladım. Bir gün gelir testi yaptırmam gerekti, ama Adres Kayıt Sistemi'nde kaydım silinmiş. Verdiğim dilekçede karavanda yaşadığımı belirterek, sisteme kaydedilmeyi istedim. Yetkililer sabit bir adres olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine aracı Altındağ Mahallesi'nde bir otoparka çekerek yeniden dilekçe ile müracaat ettim. Bu şekilde de sonuç alamadım" dedi.Ekonomik sorunlar nedeniyle sabit bir adreste ikamet edemediği için vatandaşlık haklarını kullanamadığını belirten Çakırgil, çaldığı tüm kapılardan aynı cevabını aldığını aktardı. Çakırgil, son olarak Muratpaşa Kaymakamlığı'na gittiğini belirterek, "Karavanda ikamet ettiğimi ve gelir testi almam gerektiğini belirttim. Yine aynı yanıtını verdiler. Ben bilgisayar uzmanıyım, internetten ticaret yapmak amacıyla vergi levhası almak istedim, ikametgah soruluyor" ifadelerini kullandı.Karavanda yaşadığı için herhangi bir işte çalışamadığını ve ticaret yapamadığını belirten Çakırgil, "Hiçbir vatandaşlık hakkımı kullanamıyorum. Tüm bunlardan faydalanamadığım için haliyle gelir de elde edemiyorum. Ne yapacağım ben, bu ülkede vatandaş değil miyim, bu ülkede yaşamıyor muyum? Sorunumu anlatmak için böyle birşey yapmak durumunda kaldım" diye konuştu.Yerel gazetecilik dahil birçok iş yaptığını söyleyen Timuçin Çakırgil, uzun zaman önce eşinden ayrıldığını ve 2 çocuğu olduğunu belirtti. Çakırgil, Hava Harp Okulu öğrencisiyken FETÖ tarafından 1991 yılında dayanaksız gerekçelerle okuldan atıldığını söyledi. Mağdur edildiğini, o günden sonra hayatının allak bullak olduğunu vurgulayan Çakırgil, o günlerde bunu anlatmanın zor olduğunu, ama bugün haklarını arayacağını kaydetti.