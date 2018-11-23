Karayolları misafirhanesinde garson dehşeti: 2 ölü

Sivas’ta, karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson A.K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından A.K., evine gitti ve yanına pompalı tüfeği alarak geri döndü. Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A.K., iş arkadaşları Kızak ve Tutuş'u başından vurarak öldürdü. A.K. olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan diğer çalışanlar mutfak bölümüne gelince Kızak ve Tutuş'u kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Olay hemen sağlık ve güvenlik güçleri ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kızak ve Tutuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

A.K.'nın önce evli ve 2 çocuk sahibi fırıncı Mustafa Tutuş'u başına ateş ederek öldürdü. Ardından, tartışma yaşadığı aşçı Özel Kızak'ı önce elinden yaraladıktan sonra başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

ÖLDÜRDÜĞÜ AŞÇININ OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Şüpheli A.K.'nın olayın ardından öldürdüğü bekar olan arkadaşı Özel Kızak'ın otomobilini alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.