Kardeşine tecavüz eden imamın aldığı ceza belli oldu

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi, kız kardeşleri H.B.'ye (24) tecavüz eden imam A.B. (31) ile diğer kardeşi M.B.'yi (29) 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan önce 10'ar yıl, ardından eylemin kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle 15'er yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, son duruşmaya katılan iki kardeşin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Merkez Yakutiye ilçesinde oturan H.B., polise başvurarak iki ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Annesi İ.B. ve babası A.B.'nin vefat ettiğini anlatan H.B., Kars'ın bir köyünde imam olan ağabeyi A.B.'den hamile kaldığını ve Ankara'da kürtaj olduğunu öne sürdü. Ağabeyi M.B.'nin şiddetine uğradığı için bir dönem Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını anlatan kız kardeş, buradayken N.U. adlı kadının aracılığı ile tanıştığı 2 kişinin de tecavüzüne uğradığını ileri sürdü. H.B.'nin ifadeleri doğrultusunda iki ağabeyi ile birlikte biri aracılık eden kadın olmak üzere toplam 5 kişi, 11 Kasım 2013'te tutuklanarak cezaevine kondu.Savcılık ve sorgu hakimliğinde, iki ağabey kız kardeşleri ile ilişkiye girdiklerini kabul etti, ancak zor kullanmadıklarını, diğer iki erkek ise para karşılığı ilişki yaşadıklarını ileri sürdü. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinde, 2 ağabey dışındakiler tahliye edildi. H.B.'nin ağabeyleri A.B. ve M.B. ise 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra her duruşmaya katılmak koşulu ile serbest bırakıldı. Ancak İmam A.B., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden alındı. Duruşmalarda ağabeyler, suçlamaları kabul etmeyerek, kız kardeşleri H.B.'nin iftira attığını iddia ettiler. Kadın sığınma evinde kalan H.B. de mahkemeye gönderdiği mektupta ağabeylerine iftira attığını savundu.Duruşma savcısı Fatih Yılmaz, geçen Eylül ayında sunduğu mütalaasında H.B.'nin gerek emniyette, gerek soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısına ayrıntılı şekilde ifade verdiğini, sanıkların da ifadelerinde eylemleri kabul ettiklerini, aynı şekilde Sulh Ceza Mahkemesinde hakim huzurunda da bunu tekrar ettiklerini bildirdi. Mağdurenin sanıkları cezadan kurtarmak için yönlendirildiğini ve bu yüzden ifade değiştirdiğine işaret etti.2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında A.B. ve M.B. hazır bulundu. Son sözleri sorulan iki kardeş suçlamaları yine kabul etmedi. Mahkeme heyeti, iki kardeşin 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediğini kabul ederek A.B. ve M.B.'yi önce 10'ar yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, suçun kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle iki kardeşin cezasını yarı oranında arttırarak 15'er yıla çıkardı. Mahkeme, diğer sanıklar iki erkeğin beratine karar verirken, N.U.'yu 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda bulunan iki kardeş hükmün açıklanmasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.