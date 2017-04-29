Kardeşini ve yeğenini öldürdü, 4 yeğenini de yaraladı

Van'ın Muradiye İlçesi'nde İzzet Dinçer, tartıştığı kardeşi Naci Dinçer ve yeğeni Hamza Dinçer'i tabancayla ateş ederek öldürdü, 4 yeğenini de yaraladı

Olay, Muradiye İlçesi'ne bağlı Kemerköprü Mahallesi Şeytan Köprüsü yakınlarında öğlen saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden ailevi nedenlerden anlaşmazlık bulunan İzzet Dinçer ile kardeşi Naci Dinçer ile yeğenleri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İzzet Dinçer, tabancasını çekerek ateşledi. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Naci Dinçer ile yeğeni Hamza Dinçer hayatını kaybetti, yeğenleri Hosraf Dinçer, Musa Dinçer, Ali Dinçer ve Bayram Çoksu yaralandı. Yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. İzzet Dinçer, gözaltına alınırken, polis ve jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.