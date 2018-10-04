Karısının boğazını keserek öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

Karısının boğazını keserek öldürdü
04 Ekim 2018 Perşembe 13:29

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde İkram D'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D. (68) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan  Adil D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin, karısı  İkram D'yi öldürdükten sonra Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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