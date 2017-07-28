Kariyerinizi Koçluk Eğitimi ile Taçlandırın

NLP, kişilerin mevcut bakış açılarını ve sahip oldukları davranış seçeneklerinin sayısını yükseltme, zenginleştirme konusunda ihtiyaçları olan seçenekleri kendilerine sunar. Eskisinden daha fazla seçeneğe sahip pozisyonda olmak kişiyi kendi kişisel mükemmelliğine yaklaştırırken, geniş bakış açısına sahip olmak da kişiyi fazlasıyla olgunlaştırır

Mükemmelliğe ulaşmış kişiler, sahip oldukları çok çeşitli bakış açıları ve davranış seçenekleri içeren dünya haritalarına sahip olan bireylerdir.

Türkçe’de Sinir Dili Programlaması şeklinde karşılık bulan NLP, bireyin hayat içerisinde istediklerini elde etmeleri konusunda kişiye imkânlar sunan bir düşünce, uygulama alanı, davranış biçimlendirme ve profesyonelce oluşturulmuş modellemeler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

NLP her bireyin mevcut şartlarda sahip olduğu potansiyeli ne şekilde daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılacağını gösteren ve öğreten bir takım modeller ve stratejiler bütününden oluşur.

Yaşam koçluğu, sağlıklı durumda olan kişinin gereksinimleri, istekleri ve sahip oldukları değerlerini temel alarak hayatı içerisinde hangi konuda nerede olmayı arzu ettiğini netleştirdiği ve son derece sağlıklı kararlar verebildiği, varmayı hedeflediği noktaya ulaşmak amacıyla eskisinden çok daha yaratıcı stratejiler oluşturduğu, hayatı içerisinde koyduğu hedeflerine doğru hızlı bir şekilde harekete geçtiği, kişisel potansiyelini gerçekleştirdiği, içinde var olan gücü keşfederek yaşam kalitesini yükselttiği interaktif olarak yürütülen bir süreçtir.

Yaşam koçluğu bireyin yaşadığı problemlerin kaynağına değil, olası çözümleri üzerine odaklanır. En kısa süre içerisinde yaşadığınız problemleri nasıl çözüme ulaştırabileceğiniz ve sahip olduğunuz hayat standartlarınızı nasıl değiştirip daha ileriye taşıyabileceğiniz konuları üzerine çalışır.

Koçluk eğitimi kişilerle tek tek değil olayın geneli veya dikkate alınması gereken belli bir konu ile ilgili bakış açısının kazanılması üzerine tasarlanmıştır. Koçluk eğitimi yaklaşımında danışan kendi problemleri ile ilgili bulmaları gereken cevapları kendi içerisinde bulur. Koç bireyi bu cevapları doğru bir şekilde bulabilme konusunda profesyonel ve farklı bir takım koçluk araçları ile destekler. Koçluk eğitimi içerisinde çalışmayı yürüten koçun danışanın destek istediği alan ya da üzerinde çalışılmasını istediği alan üzerinde uzman olması zorunlu değildir. Koçluk eğitimi almış profesyonel bir koç, koçluk ilişkisi sürecini belirli standartlara göre yürütür ve danışan için en verimli olacak şekilde programlar.