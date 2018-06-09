Karne eylemi yapan öğrencilere polis aracında dayak!

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde “Karneler sizin, gelecek bizim!” çağrısıyla protesto eylemi düzenleyen Liseli Gençlik örgütlerinin eylemine polis saldırdı

Polis, sert saldırıları sırasında 30’a yakın liseliyi ters kelepçe ile gözaltına aldı. Polisin gözaltına aldığı liselileri gözaltı aracında da darp ettiği görüntülere yansıdı. Liseli öğrenciler, gecenin ilerleyen saatlerinde Yoğurtçu Çocuk Karakolu'ndan serbest bırakıldı.

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde düzenlenecek eyleme, Devrimci Liseliler (Dev-Lis), Devrimci Liseliler Birliği (DLB), Lise Anarşist Faaliyet (LAF), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve Özgür Lise çağrı yapmıştı.

İskele Polis Karakolu'na götürülen öğrencilerin burada da darp edilmeye devam ettiğini aktaran avukatlar, kendilerinin öğrencilerle görüşmesine izin verilmediği bilgisini paylaştı.

Polisler tarafından darp edilen gençler, daha sonra muayene için hastaneye götürüldü. Hastane dönüşü karakol önünde bekleyenler gençleri sloganlarla karşıladı.

Karakol önünde bekleyen CHP'li vekiller, muayene işlemleri tamamlanan gençlerin Yoğurtçu Parkı Çocuk Şube'ye gönderileceğini ve burada ailelerine teslim edileceğini açıkladı. Liseli gençler daha sonra Yoğurtçu Çocuk Karakolu'ndan serbest bırakıldı.