Karnı büyüyünce istismar ortaya çıktı: 24 gözaltı

Antalya'da, S.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, aralarında polis memurunun da olduğu 24 kişi gözaltına alındı

Karnı büyüyünce istismar ortaya çıktı: 24 gözaltı
19 Haziran 2018 Salı 11:12

Olay Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. S.A.'nın polis memuru annesi A.B., kızının karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü. Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenip, şok yaşayan anne, şikayetçi oldu. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. Pedagog eşliğinde başına gelenleri anlatan S.A., ilk kez 11 yaşında istismara uğradığını söyledi.

Polis, S.A.'nın ifadesi doğrultusunda 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. S.A., kendisi ile birlikte olanları teşhis ederken, anne A.B. de gözaltına alınan 24 şüpheliden şikayetçi oldu. Aralarında polis memurunun da bulunduğu şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

24 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #cinsel istismar
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