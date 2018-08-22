Karnındaki bebeğiyle can verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 aylık hamile Günay Yılmaz (23) hayatını kaybetti, sürücü eşi Samet Yılmaz (28) ise yaralandı

Karnındaki bebeğiyle can verdi
22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:47

Kaza, bugün öğle saatlerinde ilçenin Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Samet Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Samet Yılmaz ile yanındaki eşi Günay Yılmaz yaralandı.

Çevre sakinleri tarafından araçtan çıkarılan Yılmaz çifti, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Günay Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA
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