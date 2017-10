Katliam için Türkiye'ye gelen DEAŞ'lı yakalandı

Yılbaşı gecesi Reina’yı kana bulayan DEAŞ’lı katliamcı Masharipov’un öğrencisi olduğu ve benzer bir katliam yapmak için Türkiye’ye geldiği belirlenen 25 yaşındaki terörist İstanbul’da gözaltına alındı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yılbaşı gecesi, uzun namlulu silahla girdiği ünlü eğlence merkezi Reina'da 39 kişiyi öldürüp 69 kişiyi yaralayan ve saldırıdan 16 gün sonra yakalanarak Silivri cezaevi'ne konan DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un öğrencisi olduğu ve katliam eylemi için yurda giriş yaptığı tespit edilen O.R. İstanbul'da yakalandı. Turistik yerlerde ve eğlence merkezlerinde yaptığı keşif çalışmalarının ardından örgüt tarafından gönderilecek bomba ve silahları beklerken yakalanan O.R.'nin polis operasyonu sırasında kırıp attığı telefondan Masharipov'un örgütsel konuşmaları ve sunumuyla hedefteki yerlerin görüntüleri ve eylem emir ve talimatlarının bulunduğu yazışmalar ele geçirildi.



TELEFONU AŞAĞIYA ATTI



Kanlı terör örgütünün yapılanması ile eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, geçtiğimiz eylül ayı ortasında gelen bir istihbarat bilgisiyle alarma geçti. Milliyet'in haberine göre, "İstanbul'da bulunan bir DEAŞ teröristi Reina katliamı benzeri bir saldırı yapacak" şeklinde gelen istihbarat raporuyla şehrin dört bir yanında operasyon düzenleyen antiterör timleri, ismi verilen DEAŞ teröristine Küçükçekmece'de bir evde ulaştı. Eve 21 Eylül'de operasyon yapan antiterör timleri, 25 yaşındaki DEAŞ şüphelisi O.R.'yi gözaltına aldı. Polis, O.R.'nin operasyon sırasında kırmaya çalışarak evin penceresinden dışarı attığı özel cep telefonunu da alarak emniyete götürdü.



KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ



Yanında kaldığı ev sahibiyle birlikte gözaltına alınıp emniyete götürülen O.R. yapılan ilk sorgulamasında suçlamaları kabul etmeyip Türkiye'ye çalışmak ve Arapça kursuna gitmek için geldiğini iddia etti. Sorgulamada O.R. ile bir Arapça kursunda tanışıp maddi durumunun kötü olması nedeniyle kendisinin evinde kalmasına izin verdiği ev sahibinin örgütsel bağını tespit edemeyen polis, ev sahibi kişiyi serbest bırakırken, O.R.'nin cep telefonunu ise incelemeye aldı.



MASHARİPOV'UN VAAZ ADI ALTINDAKİ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI



Belleği kurtarılan telefon üzerinde çalışan uzman ekipler, telefonun hafızasında Reina katliamı sanığı Masharipov'un değişik tarihlerde yaptığı "vaaz" adı altındaki konuşmalarına ulaştı. Çarpık dini konuşmalar ile Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hakaret ve küfürlerle, eylem öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerin anlatıldığı video görüntülerinin yanı sıra aynı cep telefonu kamerasıyla çekilmiş onlarca fotoğraf tespit edildi. Fotoğrafların İstanbul'un turistik ve eğlence merkezlerinden keşif amaçlı çekilen fotoğraflar olduğunu belirleyen ekipler, fotoğrafların telefondaki kriptolu bir haberleşme programı ile yurtdışına gönderildiğini tespit etti.



Bilişim uzmanı ekipler, görüntülerin Suriye'nin Mayadin kasabasındaki örgüt yönetici ve üyelerine gönderildiğini tespit etti.



TALİMATLA TÜRKİYE'YE GELDİ



Yazışmalarda, eylem için örgüt talimatıyla Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiği ve çektiği keşif görüntülerini gönderdikten sonra örgütün "Kadılar Kurulu"ndan çıkacak eylem şekli ve zamanıyla gelecek bomba ve silahları beklediği öğrenilen teröristin bağlantılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise bir örgüt mensubu da Eylül ayı sonlarında yakalanarak gözaltına alındı.



AİLEYİ PARAVAN OLARAK KULLANMIŞ



DEAŞ'lı terörist O.R.'nin üç aydır Türkiye'de bulunduğu, Arapça kursu bahanesi ve yoksul görünümüyle yanlarına sığındığı aileyi kendisini saklamak için paravan olarak kullandığı da soruşturmayı yürüten polislerce tespit edildi. O.R'nin bağlantıları üzerindeki çalışmalar devam ediyor. (Sabah)