Katliam yapmıştı. Cenazesini istenmeyen gelin aldı

Adana'da iddiaya göre kız isteme yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu emekli vali olan eniştesi, 2 halası ile 2 kuzenini öldürdükten sonra intihar eden Suphi Denizhan Dener toprağa verildi. Dener'in cenazesini ise istenmeyen gelin olarak bilinen sevgilisi Hanım Kaya ve arkadaşları aldı.



Merkez Kurtuluş Mahallesi'nde geçen 3 Mayıs'ta emekli vali İsmet Metin (76), eşi Nurşen Metin (68), kızları Senem Metin (41), Gönül Cengiz (66) ile onun oğlu Suphi Cumhur Cengiz'i (38) tabancayla öldürüp aynı silahla intihar eden Suphi Denizhan Dener'in (39) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan dayısının oğlu ile bir grup arkadaşı tarafından bu sabah alındı.Dener'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'na getirilirken 6 yıllık sevgilisi Hanım Kaya da mezarlığa geldi.



İmamla birlikte 25 kişi cenaze namazını kılarken, yere oturan Hanım Kaya da gözyaşı döktü. Suphi Denizhan Dener, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Dener'in öldürdüğü kendini büyüten halası Gönül Cengiz ile oğlu Suphi Cumhur Cengiz dün toprağa verilmişti. Denizhan'ın diğer halası Nurşen Metin ile onun emekli vali eşi İsmet Metin ve kızı Senem Metin'in cenazeleri de bugün Hatay'da son yolculuğuna uğurlanacak.