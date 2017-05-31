Kato Dağı'nda bunlar ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyon kapsamında bugüne kadar 719 adet muhtelif tip ve çapta silah ile bu silahlara ait 363 bin 148 adet muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat patlayıcı, 76 tondan fazla yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan tarihinde başlayan ve halen devam eden operasyonla ilgili Şırnak Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile ilgili şu bilgiler yer aldı:





"İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyon kapsamında yeni tespit edilen 8 mağarada PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 16 adet G-3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 9 adet RPG-7 Roketatar silahı, 4 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Doçka, 1 adet T-40 Bombatar, 1 adet 82mm.lik havan, 20 bin adet Bixi mühimmatı, 20 adet SPG-9 geri tepmesiz top mühimmatı ve sevk motorları, 467 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 292 adet muhtelif mühimmat, 9 adet tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.





Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 719 adet muhtelif tipte silah, 363148 adet muhtelif mühimmat,5 ton Amonyum Nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

