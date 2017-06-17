Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı ile İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı

FETÖ/PDY'nin işadamlarına yönelik soruşturması kapsamında dün hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik hakkında tutuklama kararı çıkarılan İstanbul eski İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandılar.



FETÖ/PDY'nin işadamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya bugün çıkarıldığı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutukla kararı verildi. TUSKON'a yönelik operasyon kapsamında 84 işadamına yönelik hazırlanan iddianamenin sanıkları arasında bulunan Ömer Faruk Kavurmacı, 8 Eylül 2016 tarihinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, 3 Mayıs 2017 tarihinde de sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakılmıştı.



HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI DÜN ÇIKARILDI

ÇAPKIN DA TUTUKLANDI

Örgüt üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kavurmacı hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabulünden sonra hazırlanan 16 Haziran 2017 tarihli tensip zaptında Kavurmacı'nın sağlık sorunlarının cezaevinde yaşamasında tehlike arz etmediği belirtilerek, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.Dün gece gözaltına alınan Kavurmacı, geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nde geçirdikten sonra bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Kavurmacı'nın yüzüne İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hakkındaki tutuklama kararı okundu. Kararın okunması ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.FETÖ'nün Mülkiye yapılanmasına yönelik 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında dava açılan davanın sanıkları arasında bulunan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, soruşturma aşamasında tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine serbest bırakmıştı. 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan bu iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 Haziran 2017 tarihinde kabul edildi. Mahkeme, kabul kararı ile birlikte Hüseyin Çapkın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Davanın diğer sanıkları ile birlikte, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Çapkın, dün gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geceyi Organize Şube Müdürlüğü'nde geçiren Çapkın, bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Çapkın, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandı.