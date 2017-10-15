Kaya tırmanışında düşen Cansu öldü

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde kaya tırmanış şenliği sırasında dengesini kaybedip düşen Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp, yaşamını yitirdi

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Olympos mevkiinde dün gerçekleştirilen kaya tırmanış şenliği kapsamında tırmanış yapan Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, dengesini kaybederek düştü. Şenliğe katılanların çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cansu Nur Özkalp, ambulansla ağır yaralı halde Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özkalp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkalp'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Kaza nedeniyle şenliğe ara verildiği belirtildi.



Türkiye Dağcılık Federasyonu da Cansu Nur Özkalp için taziye mesajı yayımlandı. Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Federasyonumuz Karabük İl Temsilcisi, spor tırmanış 1'inci kademe antrenörü ve sporcumuz Cansu Nur Özkalp Antalya'da gerçekleştirdiği tırmanış esnasında geçirmiş olduğu elim bir kaza sonrasında hayatını yitirmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Adın gibi nurlar içinde yat Cansu Nur. Türkiye Dağcılık Federasyonu" denildi.







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