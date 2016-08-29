Haber Kaynağı: DHA

Isparta'dan geçen 17 Mart'ta Antalya'daki akrabalarını ziyarete gelen Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Aydın Kesmeni, 3 gün kaldığı kentte çeşitli yerleri gezdi. Kesmeni, gezdiği yerlerde çektiği fotoğrafları da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı. 20 Mart'ta Isparta'ya dönmek için yakınlarının yanından ayrılan Aydın Kesmeni'den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.Şanlıurfa'dan gelen ağabeyi Ekrem Kesmeni, kardeşinin son olarak 20 Mart günü saat 06.28'te Facebook'taki hesabından paylaştığı fotoğrafın çıktısını alıp polise verdi. Fotoğrafın çekildiği yerin Kepez İlçesi Aşır Aksu Devlet Hastanesi yanındaki seyir terası olduğunu tespit eden polis, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Yapılan aramada üniversiteli gencin, fotoğrafını paylaştığı yerin altındaki kayalıklarda cesedi bulundu. Yüksekten düşmeye bağlı hayatını kaybettiği tespit edilen Kesmeni'nin üzerinden cep telefonu ile eşyalarının çıkmaması üzerine cinayet olasılığı güçlendi.Aydın Kesmeni'nin telefon görüşme dökümlerinde, olay günü 36 yaşındaki İsa G. ile görüştüğü tespit edildi. Telefon görüşmelerinden sonra ikilinin bir araya geldiği de ortaya çıktı. Olaydan sonra Kesmeni'nin kayıp telefonunun izini süren polis, IMEI numaralarını izlemeye aldı. Bir süre sonra Kesmeni'nin kayıp olan iPhone 6 marka telefonundan sinyal alındı. Yapılan araştırmada bu telefonun ikinci el cep telefonu ticareti yapan bir kişiye satıldığı tespit edildi. Cep telefonunu satanın İsa G. olduğunun ortaya çıkması üzerine bu kişi tutuklandı. İsa G. hakkında yağma, bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan, cep telefonunu satın alan Serdar D. hakkında da suç eşyasını satın almak suçundan dava açıldı.Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen İsa G., Aydın Kesmeni'yi öldürmediğini söyledi. Olay günü Aydın Kesmeni ile buluştuklarını anlatan İsa G., "Kendisini otogara bırakmamı istedi. Sonra vazgeçti. Kepezüstü'ne bırakmamı istedi. Yolda giderken bana paraya ihtiyacı olduğunu bu yüzden cep telefonunu satmak istediğini söyledi. Benden telefonu karşılığında 1000 lira istedi. Yanımda 600 lira olduğunu söyledim. 300 lirasını sonra vermek üzere 900 liraya anlaşıp telefonu aldım. Telefon çalışmıyordu. Bana şarjı bittiği için çalışmadığını söylemişti. Kendisini Kepezüstü'nde bıraktım" dedi.Cep telefonunu açamayınca telefoncuya götürdüğünü ve şifresinin kırılması gerektiği söylenince de 800 liraya sattığını anlatan İsa G., üniversite öğrencisinin nasıl öldüğünü bilmediğini söyledi. Avukatı da Kesmeni'nin düşüp ölmüş olabileceğini söyledi, müvekkilinin tahliyesini istedi.Tutuksuz yargılanan Serdar D. de cihazın şifresini kırdıktan sonra bir süre kullanıp kendisinin de telefonu bir başkasına sattığını belirtti. Ardından polisin gelip kendisini aldığını anlatan Serdar D., suçu olmadığını söyledi.Ailenin avukatı ise 29 Temmuz tarihli raporda Aydın Kesmeni'nin üzerinde sanığın DNA profilinin tespit edildiğini hatırlatarak, "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.