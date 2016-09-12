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    • Kaybolan Mira'nın ailesine Facebook'tan ulaşıldı

    Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde sokakta dolaşırken bulunan 2 yaşındaki Mira Deniz'in ailesine, sosyal medya sayesinde ulaşıldı

    12 Eylül 2016 Pazartesi 12:56
    Kaybolan Mira'nın ailesine Facebook'tan ulaşıldı
    Manavgat'ta dün ailesinin kurbanlık almaya giderken babaanneye bıraktığı 2 yaşındaki Mira Deniz, bahçe kapısının açık unutulması sonucu sokağa çıktı. Saat 11.00 sıralarında Salkımevler Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde Mira Deniz'i tek başına gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri tarafından teslim alınan Mira'nın ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

    Çocuğun bulunduğu mahalle ve çevresinde ailesini arayan polis sonuç alamayınca çareyi sosyal medyada aradı. Facebook'taki bir grup üzerinden Mira Deniz'in bir polis memuruyla birlikte çekilen fotoğrafları paylaşılarak, küçük kızın ailesinin arandığı mesajına yer verildi.

    Paylaşım kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşırken, Mira Deniz'in anne ve babası da paylaşımları gören arkadaşları sayesinde durumdan haberdar oldu. Mira Deniz kaybolduktan yaklaşık 5 saat sonra sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde ailesine ulaşıldı. Polis merkezine giden Bekir ve İsmihan Deniz, küçük kızlarını teslim aldı.

    Bekir Deniz, hem eşi hem de kendisinin esnaflık yaptığını ve 2 çocukları olduğunu belirtirken, her ikisini de saat 08.00'de annesine bıraktıklarını söyledi. Deniz, "Bugün kurbanlık almaya gidecektik. Oğlum Emre de gelmeyi çok istiyordu. Saat 10.30- 11.00 gibi annemlerin evine gittik. Emre bahçede oynuyordu, bizi görünce hemen arabaya geldi ve kurbanlık bakmaya gittik. Bu sırada Mira da açık olan bahçe kapısından çıkmış olabilir. Arkadaşlarımız Mira'yı internetten gösterince çok şaşırdık. Hemen annemi aradım 'Mira nerede' diye sordum. Annem de 'Sizin yanınızda değil mi?' diye cevap verdi. Biz kızımızı annemin yanında, annem de bizim yanımızda olduğunu zannediyormuş" diye konuştu.

    Haber Kaynağı: DHA
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