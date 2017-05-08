Kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü, kaçtı

Samsun'da Y.V., kayınvalidesi 45 yaşındaki Türkan Zonturlu ile kayınbiraderi 20 yaşındaki Onur Diril'i öldürdükten sonra kaçtı.



Olay dün gece merkez İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden silah sesleri geldiği ihbarını alan polis, tabanca ile açılan ateşle yaralanan Onur Diril ile annesi Türkan Zonturlu'yu kanlar içerisinde buldu. Yaralı kadın, kendilerine damadı Y.V.'nin ateş ettiğini öne sürdü. İki yaralı sevk edilen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen anne ve oğlu kurtarılamadı. Polis cinayet ile ilgili Y.V.'yi aramaya başladı.