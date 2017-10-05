Kayıp 700 bin dolar davası çözülmezse...

Münevver Karabulut cinayetinin ardından yıllar geçti, ancak henüz cinayet sonrası kaybolan 700 bin dolarla ilgili sır çözülemedi

2009 yılında İstanbul Bahçeşehir'de bulunan bir villada korkunç bir cinayet işlendi. Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından hunharga katledildi. Olay sonrası uzun süren aramalar sonrasında Garipoğlu kendisi teslim olarak yakalandı. Daha sonra da Garipoğlu, cezaevinde intihar etti.



Olayın cinayet davası çözüldü ancak hala sırrını koruyan bir bölümü var. O gün villada bulunan 700 bin dolar tutanağa geçirilmedi. Aynı zamanda kamera kayıtlarının silindiği, görüntülerin ise CD'ye aktırılıp aktarılmadığı konuları cevap bulmadı.



Konuyla ilgili 6 polis hakkında dava açıldı. Ancak geçen 7 yıla rağmen olay tam anlamıyla çözülemedi. Eğer dava 2018 yılına kadar karara bağlanmazsa zamanaşımına girecek.



Ne olmuştu?

Cinayetin ortaya çıkması üzerine polisler villada inceleme yapmıştı. Ancak daha sonra polislerin evde 700 bin dolar bulduğu ve bu parayı tutanaklara geçirmediği ortaya çıkmıştı. Öte yandan villanın güvenlik kameralarının olay tarihinde kayıt yaptığı ama o kayıtın da silindiği belirlenmişti. Görüntülerin DVD'ye aktarılmaya çalışıldığı, bir kısmının da çöpe atıldığı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili 6 polise dava açılmıştı.