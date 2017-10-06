Kayıp adam ölü bulundu: Ayı saldırmış!

Bolu'da mantar toplamak için ormana giden adam, ormanda yüzü parçalanmış bir şekilde ölü bulundu. 71 yaşındaki adama ayının saldırdığı tahmin ediliyor

Olay Bolu'nun Mengen İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 71 yaşındaki Zeki Öztürk, mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Dün sabah saat 07.00 sıralarında giden Öztürk, öğleden sonra olmasına rağmen köyüne geri dönmeyince yakınları merak etti. Öztürk'ü telefonla arayan yakınları, cevap alamayınca Öztürk'ü aramak için ormana doğru yola çıktı. Telefonu arayıp sesin geldiği yöne doğru giden köylüler, Öztürk'ü köye yaklaşık 2 kilometre uzakta buldu. Öztürk'ün yüzünün parçalanmış olduğu ve yüzünün büyük kısmının yenildiği tespit edildi.



Köylüler cesedi bulunca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiler inceleme yaptıktan sonra cesedi bulunduğu yerden morga kaldırdı. Öztürk'ün cesedinin yakınında ayıya ait ayak izine rastlandığı öğrenildi.



Öztürk'ün kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonrası belli olacak.



Battaniye ile kamyonet kasasında götürüldü

Öte yandan cesedin kamyonet kasasında ve battaniyeye sarılı bir şekilde hastaneye götürülmesi yakınlarının tepkilerine neden oldu. Ambulansta ceset torbasının olmadığını belirten Öztürk'ün yakınları duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.