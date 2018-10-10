Kayıp gazeteci ile ilgili şok iddia: Öldürüldü, parçalandı!

Bir haftayı aşkın bir süredir kayıp olan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı... ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'a konuşan Türk yetkililer, "Kraliyet ailesinin kararıyla Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldü" açıklamasını yaptı

Evlenmek için alması gereken belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden ve o günden beri ortada görülmeyen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili şok bir açıklama yapıldı… New York Times gazetesine konuşan üst düzey Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsoloslukta infaz edildiğini açıkladı.

İsmini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı’nın suikastının hızlı ve karmaşık bir operasyon şeklinde tamamlandığını ve Kaşıkçı’nın iki saat içerisinde öldürüldüğünü ifade etti. Suudi infaz timinin sadece bu cinayet için getirdiği testere ile Kaşıkçı’yı öldürüp parçalara ayrıldığını söyleyen yetkili yaşananların ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun filmlerine benzediğini “Pulp Fiction filmi gibi” sözleriyle aktardı.

ARALARINDA OTOPSİ UZMANI DA VAR

David D. Kirkpatrick ve Carlotta Gall imzalı haberde gazete, bir haftayı aşkın süredir haber alınamayan Kaşıkçı’nın ölmüş olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu vurgularken, ismini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı’nın öldürülme kararının üst düzey Suudi liderlerden geldiğini çünkü bu denli karmaşık bir operasyona alt seviyelerde yetkililerin onay veremeyeceğini açıkladı. Kaşıkçı’nın geldiği gün iki charter uçağıyla 15 Suudi’nin Türkiye’ye giriş yaptığı ve bu 15 kişinin de birkaç saat sonra Türkiye’yi terk ettikleri ifade edildi.

Yetkili, bu ekiptekilerden birinin otopsi uzmanı olduğunu söyledi. İsmini açıklamadan konuşan kişi, “Orada vücudu parçalara ayırmak için bulunuyordu muhtemelen” dedi.

KAŞIKÇI’NIN NİŞANLISI WASHINGTON POST’A YAZDI

Cengiz, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan nişanlısı Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili Washington Post gazetesine bir makale yazdı.

Kaşıkçı ile evlenmek üzere olduklarını ve son evrak işlemleri için İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gittiklerini belirten Cengiz, daha sonra nişanlısından haber alamadığını ifade etti. Cengiz yazısında, “Cemal, bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söyledi ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden ana vatanı olan Suudi Arabistan konsolosluğuna, içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdi” ifadelerini kullandı. Hatice Cengiz, dışarıda üç saat bekledikten sonra korku ve endişe duymaya başladığını vurguladı.