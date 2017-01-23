Kayıp ilaçlar nerede? Fabrikada mı, ecza deposunda mı?

Aykut Polatlı-Yılsonundan beridir yükselişe geçen doların rekor kırması daha fazla kazanmak isteyen stokçuları harekete geçirdi. Hükümetin ilaçlar için gelecek ay için geçerli olacak şekilde fiyat revizesi sonrası 2.10'dan 2.34 yükseltmesi dolayısıyla düşük kurdan ilaçları temin eden şirket ve depoların daha fazla kazanmak için ilaç depoladığı tahmin ediliyor. Kendilerinin de bazı ilaçlar için depolardan ilaç istediklerinde ellerinde olmadığını ya da az olduğu gerekçesiyle taleplerinin geri çevrildiğini belirten Çağdaş Eczacılar Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreteri, İzmir Eczacı Hareketi Platformu'nun başındaki isim Barış Özgen, ilaç fiyatları Euro kurunun gerçek değeri ile hesaplanması durumunda durumun düzelebileceğini söyledi.
Depolar ve şirketler ilaç arzını kısıtlıyor
Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de ilaç sıkıntısı yaşandığını belirten Özgen, yıllardır ilaçlara zam gelmediğini de belirterek, 'Biz bunun için firma ve ilaç depolarıyla görüşeceğiz. Yıllardır tabii ki ilaçlara zam gelmiyor. Gelmediği gibi belirlenen Euro kuru ile fiyatı da düşürülüyor. İlaç kuru 2.10 Euro oldu, şimdi de 2.34 oluyor. İlaçlara yüzde 10-11 zam gelecek. Bu nedenle rant amaçlı ellerinde tuttuklarını tahmin ediyoruz. Depolarda ilaç niye yok dediğimiz de firmaların ilaçları kısıtlı mal gönderdiklerini belirtiyorlar. İlaç firmaları da yeni zam beklentisi dolayısıyla belki de depolara ilaç vermiyor' dedi.
Eczanelerin de ilaç depoladığına dair söylentileri konusunda ise Özgen, 'Eczaneler stok yapmaya bir mehili olsa bile ama depodan ilaç alamıyor. Depo yok diyor ya da 100 tane istedi ben 20 tane veririm diyor. Ama şunu söylemek gerekir ki eczaneler ellerinde kesinlikle ilaç tutmuyor. Eczanelere ilaç reçeteli hatta raporlu geliyor. Sen hastaya 4 kutu ilaç verecekken 3 kutu vermeye çalışırsa hasta da 4 kutu alacağı yere gider. Yani eczaneler ellerinde ilaç tutamaz' diye konuştu.
Çözüm gerçekçi kurda
Özgen, çözüm için 'Gerçekçi bir Euro kuru ile gitmek lazım. Bu Euro kuru belli dönemlerde yenilenecekti ama devlet kendi koyduğu kuralı kendisi bozdu. Uymayınca da böyle durum oluştu. Bir de ekonomik kriz beklentisi bunu tetikliyor' dedi.
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