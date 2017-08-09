Kayıp jokeyden acı haber geldi!

Bursa'nın Mudanya İlçesi’nde, dün akşam saatlerinde girdiği denizde dalgalar arasında kaybolan Türkiye Jokey Kulübü'nün başarılı jokeylerinden 24 yaşındaki Ediz Arslan’ın 14 saat sonra bu sabah cesedi bulundu

Türkiye Jokey Kulübü'nün başarılı jokeylerinden olan ve çok sayıda birinciliği bulunan Ediz Arslan, 4 arkadaşı ile birlikte dün Bursa’dan Mudanya İlçesi'ne bağlı Ketendere sahiline geldi. Arslan ve arkadaşları saat 19.00 sıralarında denize girdi. Boyu bir metreye ulaşan dalgara kapılan Ediz Arslan, gözden kayboldu. Arslan'ın dalgalarla açığa sürüklenip gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve balık adamlar hava kararıncaya kadar arama çalışmalarına devam etti. Havanın kararması üzerine ekipler arama çalışmalarına bugün sabah devam etmek üzere ara verdi.



Bu sabah saat 06.00’da yeniden başlayan arama çalışmalarında, Sahil Güvenliğe bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama-kurtarma (DEGAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran ekipleri saat 08.45’te Arslan’ın cesedine ulaştı. Sahilden 100 metre açıkta 4 metre derinlikte kayaların arasında bulunan Arslan’ın cesedi dalgalar nedeniyle güçlükle sahile çıkarıldı.



Arslan’ın Bursa’da oturan ailesi yakınları ve arkadaşları, cesedin çıkarılması sırasında sinir krizleri geçirdi. Ediz Arslan’ın cesedi Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürüldü.