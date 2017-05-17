Kayıp kız bulundu, ailesini suçladı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde okuldan çıktıktan sonra kaybolan, 16 gün sonra jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla İstanbul'da bulunan 16 yaşındaki Döndü K. ifadesinde, ailesinin kendisini evlendirmek istemesi nedeniyle kaçtığını ileri sürdü

Annesi Esin, babası Ersun K.'nın, kardeşini de alarak Manisa'nın Soma İlçesi'ne taşınması ardından Çaycuma'da dedesi Ramazan K.'nın yanında kalan Döndü K., geçen 29 Nisan'da Çaycuma Çok Programlı Lisesi'nden çıktıktan sonra eve dönmedi. Dedesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Döndü K., dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kafede erkek arkadaşıyla otururken bulundu.



İfadesine başvurulan Döndü K., annesi, babası ve dedesinin kendisini evlendirmek istediklerini iddia etti. Bu nedenle evden kaçtığını ileri süren Döndü K., "Beni istemediğim biriyle evlendirmek istediler. Bu yüzden evden kaçtım. İstanbul'da tanıştığım kardeş olan 3 kadının evinde kaldım. Dedemin yanına da gitmek istemiyorum. Bana kötü davranıyor. Yurda yerleştirilmek istiyorum" dedi.



Dede Ramazan K. ise "İddia ettiği gibi biz onu evlendirmeye çalışmadık. Öyle bir şey yok" dedi.



İşlemleri devam eden Döndü K.'nın, talebi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait bir yurda yerleştirileceği belirtildi.