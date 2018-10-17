Kayıp kocasının erkek sevgilisi olduğunu öğrendi

Aylardır haber alamadığı kayıp eşinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılan kadın, canlı yayında temizlik işçisi olarak çalışan kocasının erkek sevgilisi olduğunu öğrenince şaşkına döndü

22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan Murat Tekin'in ailesi Müge Anlı'nın programına katıldı. Programda Tekin'in erkek sevgilisi olduğunu öğrenen aile şaşkınlığını gizleyemedi.

Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin kaybolunca bir erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı bugünkü programında Murat'ın erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi ekrana çıkardı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları:

KAYBOLDUĞU GÜN ELİNDE ŞÜPHELİ BİR BAVUL VARDI

Murat Tekin, 22 Ağustos'ta kayboldu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görüldü. Şüpheli bavul, 'İçerisinde bir tarihi eser mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

"AİLE ÇAREYİ PROGRAMA KATILMAKLA BULDU"

Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Murat'ın kaçırıldığından şüphelenen ağabeyi Rasim Tekin, kardeşini iş arkadaşlarına sakallı birkaç kişinin sorduğunu ve Murat Tekin'in de onlara, "Boş verin bunlar sapık" dediğini iddia etti.

"EŞİMİN FARKLI CİNSEL EĞİLİMLERİ VARMIŞ"

Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıktı. Murat'ın eşi Sakine Hanım, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum. Daha sonra kızım, eşimin sosyal medya hesabından Engin Elekçi diye biriyle mesajlarını buldu." dedi.

Sakine Hanım sözlerine şöyle devam etti: "Ailece gidip geldiğimiz eşimin arkadaşı Ergünler vardı. Bu iddiaları Ergün anlatmıştı bana. Murat ise bana Ergün'ün söylediklerini yalanlamıştı. Bir ara eşimle Ergün Kuşadası'na gittiler. O zaman araları bozulmuş. Ondan sonra ben Ergün'ün eşiyle görüşüyordum ama onlar birbiriyle görüşmüyorlardı."

"ÖZEL HAYATINI HERKES BİLİYORDU"

Ardından canlı yayına bağlanan Ergün Bey ise "Arkadaşımın özel hayatını herkes biliyordu. Benden öğrenmediler. Abileri de Murat'ın ne işler karıştırdığını biliyor." dedi.

"MURAT ANNESİ ÖLDÜKTEN SONRA BUNALIMA GİRDİ"

Daha sonra telefonla yayına bağlayan ve Murat'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Murat'ın eşi Sakine Hanım'ın her şeyi bildiğini ileri sürdü. "Sakine Hanım'ın ismini biz Muazzez olarak biliyorduk." diyen Murat'ın arkadaşı sözlerine şöyle devam etti: "Murat evini terk edecek birisi değildi. Ben ağzımı açarsam ortalık çok karışacak. Rasim abi Sakine Hanım'ın ne olduğunu çok iyi biliyor. Murat'ın kaybolmasının nedeni Sakine'yle alakalı bir durum. Murat, ablası öldükten sonra bunalıma girdi. Siz Ergün'ün eşini de Sakine Hanım'la annesini de iyi araştırın."



ERKEK SEVGİLİ CANLI YAYINA ÇIKTI

Murat Tekin'in kaçırılması olayının sır perdesi hala aralanamamışken Müge Anlı, bugünkü programda Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi yayına çıkardı. Konuşma engeli olan Elekçi, annesi vasıtasıyla soruları yanıtladı.

Uzun zamandır Murat'ı görmediğini belirten Elekçi, canlı yayında şunları anlattı:

"Murat'ı en son 9 ay önce çarşıda bir parkta içerken gördüm. Kusuyordu. Ben de başına su döktüm. Murat o sırada beni sevdiğini söyledi." Engin Elekçi'nin bu iddiaları karşısında Sakine Hanım, eşinin asla dışarıda içki içmediğini arada sırada evde içtiğini söyledi.