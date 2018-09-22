Kayıp Sedanur'dan acı haber geldi!

7 günü önce Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'in cenazesi bulundu.Küçük kızın cansız bedeni Paslı Köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde bir hafta önce kaybolan Sedanur Güzel'in (9) cansız bedenine ulaşıldı. Kars Valisi Rahmi Doğan, "Sedanur'un öldürüldüğü kesin, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu" dedi.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı.

İNSAN BOYUNU AŞAN SAZLIKTA ARANDI

Ekipler, Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlıkta arama çalışması başlattı. Ekipler, bataklık olması ve zehirli yılanların bulunması nedeniyle insan boyunu aşan, 4 metereye ulaşan kamışlar arasında ilerlemekte güçlük çekince, bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makineleri yardımıyla kamışlar söküldü. Ancak sazlıkta yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, ayıların da bulunduğu dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapılması için bölgeye sevk edildi.

VALİ AÇIKLADI

Kaybolması ile ilgisi olduğu iddiasıyla komşu Ertan B.'nin tutuklandığı Sedanur Güzel'in Paslı köyü yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı. Vali Rahmi Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sedanur'un öldürüldüğü kesin. Üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Cenazeye bu sabah saatlerinde köye yaklaşık 1 kilometre mesafade ulaşıldı. Tutuklunun da bu tür olaylardan sabıkası var daha önceden ama o mu değil mi araştıracağız" dedi.