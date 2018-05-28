Kayıp tekne bulundu, 4 kişi kayıp

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknedeki 5 kişiden 1'i kurtulurken, kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, 28 metre derinlikte bulunan batık tekneye ulaştı, ancak 4 kişinin izine burada da rastlanamadı

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nden dün saat 01.30 sıralarında deniz patlıcanı avcılığı için denize açılan Volkan Çanakçı, Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'nın içinde bulunduğu 'Belinay' isimli 9 metre boyundaki tekne, çıkan fırtınada alabora olarak battı. Sahile doğru yüzmeye başlayan Mert Boysener'in devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bulunup kurtarılmasının ardından, kayıp 4 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dün gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

İzmir'de Ege Deniz Bölge Komutanlığı’ndan gelen dalgıçlar, Altınova iskelesi açıklarında 28 metre derinlikte yeri tespit edilen batık tekneye dalış yaptı. İçinde ve çevresinde yapılan aramada da 4 kişi bulunamadı. Dalgıçların bugün de bölgede dalış yaparak arama çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, karadan da jandarma ekipleri çalışmalara katılıyor. Bölgedeki balıkçılar da kayıp 4 kişiyi bulmak için tekneleriyle denizdeki arama çalışmalarına eşlik ediyor.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, kayıp 4 kişiyi bulmak için iki gündür tüm imkanların seferber edildiğini ancak henüz bir ize rastlanılmadığını belirtti.

Batan tekneden yüzerek kurtulan Mert Boysener ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine verdiği ifadesinde "Beş kişi denize düştük, hepimiz sağdık. Benim yüzmem iyi olduğu için diğer arkadaşlar, 'Sen git bize de yardım getir' dediler. Ben de sahile doğru yüzmeye başladım. Dikili bölgesinde konuşlu olan bir bot, beni kıyıya yüzerken kurtardı" dedi.

Kurtulan Mert Boysener’in bu ifadesi doğrultusunda da hem yetkililer hem de Dikili sahilinde bekleyen yakınları, kayıp 4 kişiden gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknedeki 5 kişiden 1'i kurtulurken, aranan 4 kişiden Kerem İncedayı'nın cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, saat 15.30 sıralarında İncedayı'nın cesedini 28 metre derinlikteki batık tekne yakınında buldu. Seyyar manavlık yapan Kerem İncedayı'nın 1,5 yıllık eşinin hamile olduğu öğrenildi. Kerem İncedayı'nın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşına boğuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile halen kayıp olan tekne sahibi Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral ve Hayri Kar'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.